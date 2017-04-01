Финны стали чаще приходить за бесплатной едой

Финны все чаще приходят за бесплатными продуктами питания, передает ИА FlashNord.

Новой группой людей, стоящих в очереди за бесплатными продуктами, являются работающие люди, у которых не хватает денег на пищу.

Ситуация стала усугубляться после того, как выплата прожиточного пособия была переведена от муниципалитетов к Ведомству по народным пенсиям Kela, которое не справляется с новыми обязанностями. В частности, выплата пособий сильно задерживается.

Например, в Тампере и Куопио число людей в очередях почти удвоилось. В Куопио бесплатные продукты раздают по понедельникам и четвергам, в очередях стоят несколько сотен человек. В Хельсинки в минувшую пятницу в очереди благотворительной организации Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry. стояло 3 тыс. 128 человек.