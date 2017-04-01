Главное сейчас
-
В России начали отказывать в пенсии по старости из-за нехватки баллов
-
The Times рассказала об угрозе «устрашающего арсенала» России
-
Доходы Медведева, кто откажется от «Евровидения» и другие события дня
-
Россия в ООН рассказала, кто разжигал гибридную войну на Украине
-
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат мира с мировыми рекордами
Главные события у вас в почте
Финны стали чаще приходить за бесплатной едой
Финны все чаще приходят за бесплатными продуктами питания, передает ИА FlashNord.
Новой группой людей, стоящих в очереди за бесплатными продуктами, являются работающие люди, у которых не хватает денег на пищу.
Ситуация стала усугубляться после того, как выплата прожиточного пособия была переведена от муниципалитетов к Ведомству по народным пенсиям Kela, которое не справляется с новыми обязанностями. В частности, выплата пособий сильно задерживается.
Например, в Тампере и Куопио число людей в очередях почти удвоилось. В Куопио бесплатные продукты раздают по понедельникам и четвергам, в очередях стоят несколько сотен человек. В Хельсинки в минувшую пятницу в очереди благотворительной организации Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry. стояло 3 тыс. 128 человек.
Как отмечает телерадиокомпания Yle, следующая партия продовольственной помощи от ЕС ожидается в начале апреля. Она содержит 1,5 тыс. кг продуктов, в частности муку, крупу, макароны, консервы, гороховый суп и другие непортящиеся продукты.
Оставить комментарий