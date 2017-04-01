В Японии криптовалюта получила статус платежного средства

Криптовалюта, в том числе биткоин, с сегодняшнего дня получила в Японии статус платежного средства в соответствии с принятым ранее парламентом страны законом о валютном регулировании. При этом в самом документе прописано, что она именно выполняет функцию валюты, а официальной денежной единицей является только иена.

Вместе с тем ряд вопросов, связанных с налогообложением и учетом проводимых операций с использованием виртуальной валюты, пока остается нерешенным. Как ожидается, японский Совет по аудиторским стандартам сможет подготовить единый свод правил на этот счет только через полгода.

Доля риска

Поскольку в настоящее время нет никаких четких правил регулирования операций в криптовалюте, а ее курс подвержен резким изменениям, это несет в себе достаточно большую долю риска. "К примеру, если какая-либо компания держит средства в биткоинах, то из-за невозможности дать точную оценку этим объемам средств, она может в определенный момент понести большие потери", - приводит газета Nikkei мнение Тикако Судзуки из аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers Aarata.

Вместе с тем другой японский эксперт, директор Ассоциации по развитию технологий блокчейн (на основе нее появились виртуальные валюты - прим. ТАСС) Ёитиро Хирано считает, что из всех виртуальных валют именно биткоин полностью безопасен в использовании, и его рыночные перспективы очень высоки. "Сам по себе биткоин действительно безопасен, поскольку с момента создания технологий блокчейн в 2009 году с ним не было никаких серьезных проблем", - отметил он в интервью порталу Mynavi.

"Существует мнение, что виртуальную валюту очень легко использовать для отмывания денег, поскольку она торгуется на рынке свободно. Однако на самом деле подобные операции гораздо легче проводятся с обычными деньгами. Все дело в прозрачности рынка биткоинов, что гарантирует его развитие в ближайшем будущем", - добавил эксперт.

Биткоины представляют собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одна из особенностей биткоина состоит в том, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.

Политика банков

В связи с вступлением в силу нового закона японские банки планируют вплотную заняться тестированием технологий блокчейн. Специально для этого Ассоциация японских банков намерена к апрелю 2018 года создать новую платформу для проведения соответствующих тестов как крупными, так и региональными учреждениями. Весь этот процесс будет проходить при поддержки Банка Японии ( Центробанк ) и Агентства финансовых услуг.

Конечной целью этого проекта является проработка варианта использования технологий блокчейн для осуществления межбанковских денежных переводов, что может снизить связанные с этим издержки. В первую очередь это объясняется отсутствием необходимости держать крупные серверы для хранения данных об операциях.

По оценкам японских специалистов, в случае успеха этого эксперимента и внедрения новых технологий крупными банками, издержки по денежным переводам сократятся примерно на 5%. Это, в свою очередь, приведет к снижению банковской комиссии и повысит спрос со стороны клиентов на банковские услуги.

Летом прошлого года японский банк Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU) инвестировал порядка $10,5 млн в американского оператора криптовалют Coinbase с целью создания новой бюджетной системы перевода средств, позволяющей конвертировать криптовалюту в наличные средства на банковских счетах. При этом денежные переводы в рамках этой системы должны будут облагаться минимальной комиссией.

Японский рынок

По оценкам исследовательского института Fuji Chimera, объемы использования криптовалюты внутри Японии в 2015 году составили 185 млрд иен ($1,67 млрд). Однако эксперты прогнозируют, что к 2020 году этот показатель вырастет практически в 10 раз. Наиболее перспективным считается рынок мобильных платежей в онлайн-магазинах.

Кроме того быстро развивается так называемая система баллов, которые покупатель получает в качестве бонуса при совершении покупок в глобальной сети. Так у крупнейшего в Японии интернет-ритейлера Rakuten действует система выпуска кредитных карт, оплачивая которыми покупки, клиенту зачисляется определенное количество "поинтов" на его виртуальный счет - один "поинт" равен одной иене.

Использовать их можно в качестве виртуальной валюты для приобретения товаров через сайт Rakuten. При этом с ростом количества операций пользователю начисляется все больше виртуальных баллов, а к самой кредитной карте можно привязать абсолютно любые текущей платежи, включая, к примеру, коммунальные.

Блокчейн в России

Первая в России сделка с применением блокчейна произошла в декабре 2016 г. Ее провели S7 Airlines и Альфа-банк. Авиакомпания рассчиталась с одним из своих контрагентов с использованием аккредитива, а сделку по оплате проводил Альфа-банк в виде транзакции на основании смарт-контрактов, и эти данные фиксировались в блокчейне.