Россияне начнут получать единое уведомление по уплате всех налогов

Граждане России с 1 апреля будут получать единое уведомление об уплате всех налогов, в том числе, налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как сообщают РИА Новости, соответствующие поправки были утверждены Федеральной налоговой службой (ФНС), приказ которой был составлен от 7 сентября 2016 года.

В настоящий момент по имущественным налогам, взимаемых с физлиц, установлен единый срок оплаты — 1 декабря года, следующего за истёкшим налоговым периодом. Сведения о них присылаются гражданам РФ в единых налоговых уведомлениях. Вместе с налоговым уведомлением формируются платёжные документы на уплату, которые содержат все необходимые реквизиты для уплаты налогов, а также сумму налога, которую необходимо оплатить до установленного срока. Однако в этот перечень не входит НДФЛ.

С 1 апреля физлица будут получать единый документ не только об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов, но и налога на доходы физических лиц. Налоговые уведомления будут направляться налогоплательщикам не позднее 30 дней до наступления срока платежа также одновременно с платежкой на уплату.

Согласно данным мартовского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 50% россиян поддерживают повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).