Ле Пен пыталась получить кредит в российском банке

Правая партия «Национальный фронт» во главе с кандидатом на пост президента Франции Марин Ле Пен обращалась в российский банк за кредитом на 3 миллиона евро. Об этом сообщает издание Mediapart

Журналисты ссылаются на два документа самой партии, оказавшиеся в распоряжении редакции. Отмечается, что в банк «Стратегия» организация обратилась 15 июня 2016 года. Ставка по кредиту составляла 6% годовых. Первый документ – протокол собрания «Национального фронта», где речь шла о займе. Второй документ – соглашение о передаче Ле Пен суммы в 3 миллиона евро на предвыборную кампанию. В самой партии информацию назвали «некорректным поступком и глупостью».

«В очередной раз нарушив конфиденциальность, Mediapart опубликовал статью о том, что «Национальный фронт» подписал третье соглашение о кредите с российским банком. Это некорректно и глупо: украденные документы никак не подтверждают, что был третий кредит. Впрочем, не было ни второго, ни третьего кредитов»,- заявил казначей партии Валлеран де Сен-Жюст.

Журналистов издания представитель партии назвал «разбойниками от французской прессы». Выводы редакции он назвал «лживыми». Сен-Жюст добавил, что представители партии подали иски на нарушение тайны следствия. Он также добавил, что информацию прессе поставляют «некоторые полицейские и некоторые судьи».

Марин Ле Пен в июне 2015 года заявляла, что «Национальный фронт» получил кредит в одном из российских банков. Однако лидер партии подчеркнула, что речь не идет о финансировании из России. В феврале 2016 года ряд СМИ опубликовал информацию о новом кредите партии в размере 27 миллионов евро в Первом чешско-российском банке, признанный позднее банкротом. 21 июня 2016 года Центральный банк России также отозвал лицензию у банка «Стратегия». 24 марта Ле Пен прилетела в Москву, где провела встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Выборы главы Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно опросам, проведенным Opinion Way за три недели до выборов, в первом туре Марин Ле Пен наберет 24% голосов. Социологи отмечают, что во втором туре лидер правых проиграет Макрону, который наберет 63% голосов.