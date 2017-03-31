Украинские предприниматели бегут на российский рынок

Глава общественного движения «Украинский выбор - Право народа» Виктор Медведчук заявил, что украинские компании активно возвращаются на российский рынок, несмотря на санкции. Об этом сообщает ТАСС

По данным Медведчука, за первые два месяца 2017 года Украина более чем на 54,4 процента увеличила экспортные поставки в Россию. В январе - феврале украинский экспорт в РФ достиг 576,5 миллиона долларов. За аналогичный период 2016 года поставки составляли немногим более 373,4 миллиона долларов.

«Бизнес начинает прозревать: ЗСТ [зона свободной торговли] с ЕС оказалась фикцией, в сложившихся экономических условиях возобновление экономического сотрудничества с РФ - гарантия выживания для предприятий», - подчеркнул Медведчук. Он добавил, что украинский экспорт в страны Евросоюза за первые два месяца 2017 года вырос лишь на 14,3 процента - до 2,4 миллиарда долларов (с 2,1 миллиарда долларов в январе - феврале 2016 года).

Медведчук отметил, что поставки украинских товаров в Нидерланды, Германию и Францию упали, что «в очередной раз убеждает бизнес в бесперспективности западного вектора внешнеэкономической интеграции».

В прошлом году Украина из-за поставок РФ в Донбасс вошла в число крупнейших покупателей российских продуктов, в частности, на нее пришлось почти 30 процентов от всего российского экспорта мяса и пива. В частности, поставки пива за год выросли в полтора раза - до 38,46 миллиона декалитров.

С 1 января 2016 года Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины. Под запрет попали мясо, молоко, овощи, фрукты, орехи, рыба и другие продукты. Кроме того, с 1 января РФ приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной и ввела пошлины на украинские товары. Украина приняла ответные меры через несколько дней.