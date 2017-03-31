В Совфеде предложили запретить гипермаркетам работать круглосуточно

Совет федерации может рассмотреть возможность ограничения времени работы гипермаркетов по будням и выходным дням, заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.

«Ограничения работы гипермаркетов, никаких 24 часов, ограничения работы по выходным. Мы считаем, что только таким способом мы сможем освободить рынок от вашего (федеральных торговых сетей - RNS) монопольного засилья в крупных городах», - сказал он.

Лисовский отметил, в Европе все «происходит именно так». «Я буквально неделю назад немецким аграриям докладывал, как у нас работают торговые сети, они на меня посмотрели и спросили, как вы вообще выживаете? Чтобы продуктовый гипермаркет работал 24 в сутки - это же конец любых других форм торговли», - заметил он.