Минск заявил, что у Белоруссии нет долга за российский газ

Белоруссия не считает, что у нее накопился долг за поставленный российский газ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич.

"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", - отметил официальный представитель белорусского правительства.

Глава Минэнерго РФ заявил 30 марта о том, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. По словам Новака, накопленный долг Белоруссии за газ составляет более $700 млн.