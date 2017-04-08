США захватывает рынок нефти, пользуясь ошибкой ОПЕК

США продолжают наращивать объемы добываемой нефти, пользуясь сокращением предложения со стороны стран ОПЕК и России. Количество активных буровых вышек на нефтяных месторождениях США по итогам прошлой недели выросло на 10 штук и достигло значения 672 штуки. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Динамика добычи нефти и числа активных буровых вышек

Знаковое решение ОПЕК по заморозке добычи нефти впервые за восемь лет с целью побороть избыток предложения углеводородов в мире привело к снижению волатильности цен и повышению стабильности, непреднамеренно помогая производителям сланцевой нефти.Однако следствием решения ОПЕК стало поддержание активности сланцевых производителей через "бычий" кредитный рынок, в то время как отложенная поставка капвложений в 2011-2013 гг. может привести к рекордному росту добычи вне ОПЕК в 2018 г.Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась с 1 января этого года сократить добычу примерно на 1,2 млн баррелей в день. Россия и 10 других стран, не входящих в ОПЕК, согласились совместно сократить производство на 600 тыс. баррелей в день.ОПЕК будет вынуждена расширить свою добычу нефти, чтобы поддержать восстановление цен, поскольку оживление добычи нефти за пределами группы может ослабить ее усилия по сокращению избытка неиспользуемых запасов.Двойная игра США Сокращение добычи нефти в мире

В США происходит второе рождение сланцевой добычи, говорит нефтяной трейдер Vito и прогнозирует резкий рост экспорта нефти в Америке. "Мы увидим намного больший рост экспорта нефти в США", - сказал Майк Лойя, глава Vitol в Северной и Южной Америке, передает Bloomberg. Аналитик говорит, что добыча сланцевой нефти в Техасе вырастет на 600 тыс. до 700 тыс. баррелей в день в течение года и достигнет данных показателей в декабре этого года. "Большая часть из этих объемов будет экспортирована", - сказал Майк Лойя, отметив, что это станет настоящим экспортным нефтяным бумом и перевернет энергетическую картину мира. Так, в феврале объемы производства нефти в США выросли до рекордной отметки 1,21 млн баррелей в сутки по сравнению с 32 тыс. баррелей в 2010 г. В Америке также в феврале резко нарастили экспорт "черного золота". За месяц Америка экспортировала нефти больше, чем ряд стран ОПЕК – Алжир, Эквадор и Катар: 1,2 млн баррелей в день, пишет Financial Times со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA). США все больше интегрируются в мировой нефтяной рынок, и основная причина этого - отмена в декабре прошлого года запрета на экспорт сырой нефти по всему миру, кроме Канады и Мексики. Этот запрет Америка ввела более 40 лет назад для обеспечения энергетической безопасности.

Средний объем добычи нефти в США в прошлом году составлял 8,9 млн баррелей в день. Министерство энергетики США прогнозирует рост объемов добычи нефти в 2017 г. до значения 9,2 млн баррелей в день. В 2018 г. этот показатель составит уже 9,7 млн баррелей в день. Тем самым ряд аналитиков намекают, что Америка снова затеяла двойную игру и ее поведение в нефтяном вопросе больше похоже на то, что производители в США решили в полной мере воспользоваться сложившейся благоприятной конъюнктурой.

Пока ОПЕК сдерживает свое производство, а буровая активность в США продолжает расти в условиях роста цен на нефть, наращивание добычи в Соединенных Штатах будет прогрессировать, говорят аналитики. Главный вопрос состоит в том, как ОПЕК будет реагировать на растущий уровень предложения из США.

Таким образом, сланцевая индустрия США бросает явный вызов странам ОПЕК, которые в конце декабря прошлого года заключили сделку по сокращению объемов добычи для разбалансировки рынка. После того как два года назад цена на нефть опустилась ниже $30 за баррель, в США обанкротились более 100 добывающих компаний. Однако за последние 9 месяцев число буровых установок в стране выросло на 91% до 602.