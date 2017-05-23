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Давление на рубль начнется уже через пару недель
Сергей Суверов, начальник аналитического департамента УК "БК "Сбережения":
Сегодня курс рубля будет следовать в кильватере нефтяных настроений, для которых характерен оптимизм в преддверии венской встречи формата "ОПЕК плюс".
Я думаю, что базовые ожидания участников состоят в том, что сделка будет заключена. Если и будут сюрпризы, то позитивные, например, что еще больше стран присоединятся к соглашению о сокращении добычи. Плюс возможно увеличение объема сокращения добычи.
В результате нефть может протестировать 55 долларов за баррель, а рубль укрепиться до 56 за доллар.
Впрочем, сделка ОПЕК это последний драйвер в пользу укрепления национальной валюты, после этого никаких других положительных новостей для рубля не ожидается. При этом фокус по нефти уже сместился в сторону запасов, а они остаются достаточно высокими, что оказывает давящее влияние на цену и начнет оказывать сразу после встречи.
В результате почти сразу в июне-июле мы будем видеть давление и как результат - откат нацвалюты вплоть до значений ближе к 59-60 рублям за доллар. Может добавиться и тот факт, что привлекательность рублевых облигаций стала для иностранцев меньше, соответственно спекулятивный капитал начнет выбирать другие валюты, ЦБ летом может снизить ставку, а ФРС, наоборот, ее поднять.
Пока же вчера рубль укрепился в рамках индексной сессии. И продолжил эту же тенденцию к вечеру, поддерживаемый ростом цен на нефть.
Официальный курс доллара США на 23 мая, по итогам торгов "Московской биржи", составил 56 рублей 50 копеек (ослабление на 66 копеек). Курс евро в свою очередь ослабел на 48 копеек и составил 63 рубля 17 копеек за единицу валюты Старого Света.
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