Давление на рубль начнется уже через пару недель

Сегодня курс рубля будет следовать в кильватере нефтяных настроений, для которых характерен оптимизм в преддверии венской встречи формата " ОПЕК плюс".

Я думаю, что базовые ожидания участников состоят в том, что сделка будет заключена. Если и будут сюрпризы, то позитивные, например, что еще больше стран присоединятся к соглашению о сокращении добычи. Плюс возможно увеличение объема сокращения добычи.

В результате нефть может протестировать 55 долларов за баррель, а рубль укрепиться до 56 за доллар.

Впрочем, сделка ОПЕК это последний драйвер в пользу укрепления национальной валюты, после этого никаких других положительных новостей для рубля не ожидается. При этом фокус по нефти уже сместился в сторону запасов, а они остаются достаточно высокими, что оказывает давящее влияние на цену и начнет оказывать сразу после встречи.

В результате почти сразу в июне-июле мы будем видеть давление и как результат - откат нацвалюты вплоть до значений ближе к 59-60 рублям за доллар. Может добавиться и тот факт, что привлекательность рублевых облигаций стала для иностранцев меньше, соответственно спекулятивный капитал начнет выбирать другие валюты, ЦБ летом может снизить ставку, а ФРС , наоборот, ее поднять.

Пока же вчера рубль укрепился в рамках индексной сессии. И продолжил эту же тенденцию к вечеру, поддерживаемый ростом цен на нефть.