Экономисты предсказали рублю много сюрпризов

- В ближайшие дни котировки рубля будут ориентироваться на динамику нефтяных цен в связи с приближением саммита ОПЕК . Он пройдет на следующей неделе 24-25 мая в Вене.

Помимо представителей стран членов ОПЕК на встрече в Вене будут присутствовать участники соглашения о снижении объемов нефтедобычи, не входящие в картель. В начале текущей недели министры энергетики РФ и Саудовской Аравии озвучили совместное предложение о продлении до конца первого квартала 2018-го года, действующего с 1-го января 2017-го года соглашения о лимитировании добываемых объемов нефти.

Предложение о пролонгации соглашения поддержали Кувейт, Оман и чуть позже Иран. На этой новости стоимость барреля черного золота подорожала на три процента, а рубль укрепился к доллару на четыре процента. Однако, опубликованные в среду данные о запасах сырой нефти в США, показали увеличение импортных поставок на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что остудило пыл нефтяных быков. Если страны ОПЕК сократили добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, то каким образом они умудряются наращивать экспорт в США. При этом запасы бензина в США находятся сейчас выше верхней границы характерного для этого времени года диапазона.

Кроме данных по запасам нефть будет реагировать на настроения и высказывания представителей стран участников соглашения. Полного единодушия среди них не наблюдается. Так, к примеру, Казахстан высказал желание выйти из соглашения после начала коммерческой добычи углеводородов на крупнейшем в регионе Кашаганском месторождении в Каспийском море. Кроме того, Ливия, Нигерия и Ангола, которые не участвуют в соглашении, ускоренными темпами наращивают собственную нефтедобычу. Особенно преуспела в этом Ливия, удвоившая дебет скважин с 400 тысяч до 800 тысяч баррелей в сутки и планирующая выйти на добычу миллиона баррелей в сутки к концу этого года. Собирается осваивать новые месторождения и Ирак.

Такая разновекторная политика нефтедобывающих стран ставит под сомнение эффективность и целесообразность продления соглашения об ограничении производства черного золота. Какими окажутся итоги саммита ОПЕК, остается только гадать. Но уже сам факт, что участники встречи собираются пролонгировать соглашение, да еще накануне летнего сезона, говорит о том, что цели сокращения глобальных резервов углеводородов не достигнуты. Известное биржевое правило - покупай на слухах, продавай на новостях - зачастую действует безошибочно. В этой связи я не исключаю разочарования нефтяных быков итогами венской встречи и последующего "слива” нефтяных котировок, что, как следствие, приведет к ослаблению рубля.

Что касается сегодня, то я не ожидаю каких-то значительных колебаний в котировках рубля и выхода пар USD/RUB и EUR/RUB из диапазонов 56,50-57,20 и 62,50-63,50, соответственно.

Но следующая неделя, я подозреваю, будет богата на сюрпризы и с большой вероятностью рубль протестирует уровни 58,50 и 64,50 по доллару и евро. Дальнейшее движение определит степень разочарования итогами саммита ОПЕК и изменениями в запасах сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах.