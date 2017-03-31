Как госдолг США достиг отметки - 20 трлн?

Госдолг США достиг отметки $20 трлн только в 2017 году, однако достижение этой колоссальной отметки длительный процесс, начало которого было заложено еще во времена президента Рейгана.

Рональд Рейган

Победа Рональда Рейгана на президентских выборах в США в 1980 г. ознаменовала период низких налогов и экспансивной фискальной политики.Теоретической основой экономической программы Рейгана, которая получила название "рейганомики", служила экономическая теория предложения. В практическом плане она представляла собой перенос акцентов с регулирования спроса на товары и услуги на стимулирование их производства.Основными пунктами "рейганомики" являлись замедление роста правительственных расходов, сокращение налогов, сокращение вмешательства государства в экономику, а также снижение уровня инфляции за счет сокращения денежной массы.В результате того, что Рейгану в 81 году удалось через Конгресс провести налоговую реформу, как отмечают многие эксперты, США столкнулись с ростом размеров "долгового монстра". Дело в том, что в результате сокращения налогового давления на бизнес, существенно возрос дефицит бюджета, в свою очередь дыру в бюджете приходилось закрывать за счет постоянной эмиссии государственного долга.За время правления Рейгана национальный долг США вырос с $930 млрд до $2,7 трлн. В октябре 1987 г. случился небезызвестный крах финансовых рынков, и глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен запустил печатный станок. Экономика начала восстанавливаться, однако требовались все новые и новые займы. Частные инвестиции при этом сокращались.

Динамика госдолга при президентах США

Джордж Буш, фактически, продолжил реализацию идей "рейганомики", существенно снижая налоговое давление и при этом многократно повышая расходы бюджета.Сокращение индивидуального подоходного налога, налога на прирост капитала, налога на дивиденды и другие сборы провел в 2001 и 2003 гг. президент Джордж Буш. Эта реформа должна была сохранить налогоплательщикам $1,3 трлн в течение десяти лет.

Таким образом, налоговая реформа Буша стала третьим по масштабам сокращением налогов в послевоенной истории США. В частности, появился новый минимум подоходного налога — 10%. Традиционная сетка налогов, которые платили американцы с разным уровнем дохода, также претерпела изменения: ставка 28% была уменьшена до 25%, 31% — до 28%, 36% до 33% и 39,6% до 35%. В 2003 году Буш пошел еще дальше — он сократил налог на дивиденды до 15%.

Налоговая реформа наряду с самой крупномасштабной военной компанией США с момента окончания "Холодной Войны", которая по минимальным оценкам экспертов обошлась в $4 трлн и 300 тыс. потерянных жизней американских граждан, спровоцировали новую волну роста государственного долга США.

Прошлое и будущее американского долга, Источники роста госдолга США

Как правило, разрастающийся госдолг – это привилегия президентов-республиканцев, однако, Бараr Обама сыграл ключевую роль в увеличении долговой ямы, в которой оказались США.За 17 лет до Обамы госдолг увеличился на $5 трлн. А Обама за три с небольшим года правления добавил еще столько же. То есть за один свой срок Обама увеличил госдолг больше, чем сделал Буш за 8 лет своего правления.

В первый день президентства Обамы, 20 января 2009 г., федеральный долг составлял $10626877048913,08. По состоянию на конец рабочего дня в среду, 18 января 2017 г., он был равен $ 19961467137973,64.За время нахождения Барака Обамы на посту президента долг вырос практически вдвое. При этом планка госдолга также поднималась неоднократно, а в сентябре 2013 г. даже случился так называемый shutdown, когда правительство частично прекратило работу, так как бюджет не был принят.Тогда более 1 млн госслужащих не выходили на работу в течение 16 дней. Не работали министерства, ведомства, музеи, национальные парки, возникали большие задержки при получении справок и документов. Экономика США за это время потеряла 120 тыс. рабочих места, а квартальные темпы роста снизились на 0,25 п. п.

Во многом столь резкий рост госдолга при Обаме был обеспечен необходимостью направить средства на борьбу с последствиями кризиса 2008 года, ростом расходов на военную компанию в Афганистане, а также для реализации детища Обамы – реформы здравоохранения Obamacare.Дональд Трамп Реформы Трампа могут привести к увеличению государственного долга на $5 трлн.Если сравнить план бюджета, предлагаемого Трампом и принятый план бюджета палаты представителей США, обнаруживается дыра в $12 трлн в случае реализации плана Трампа "Сделать Америку снова великой", который должен быть реализован в ближайшие 10 лет.

1916 - 2026 гг.: динамика госдолга США

В конечном счете проблема в отношении долга США является не столько проблемой Трампа, сколько республиканцев, которые поддержали его. Республиканцы в конгрессе подвергали нападкам президента Обаму в начале его пребывания в должности из-за резкого роста дефицита федерального бюджета, который превысил $1 трлн в течение первых четырех лет президентства Обамы. В результате лидеры Республиканской партии, взяв обратно контроль над палатой в 2010 г., основное внимание уделили именно проблеме сокращения госдолга."Это проблема, и она останется проблемой. Не забывайте, что при Обаме долг вырос вдвое и если процентные ставки оставались бы на своих исторических нормах, дефицит оказался бы на $612 млрд больше", — отметил бывший сенатор Фил Грамм.

Трамп призывает провести самые большие сокращения налогов с 1980 г. на фоне недавних осторожных выступлений Митча Макконнелла, который считает нынешний уровень долга США "опасным" и добавляет, что любое сокращение налогов не должно привести к росту дефицита бюджета.Иными словами, рассказ рынка о том, что Трамп будет президентом, который сможет продолжить, казалось бы, "либеральную" экономическую программу, которая приведет к росту долга еще на несколько триллионов долларов, стал грубым призывом к пробуждению.

"Этот уровень госдолга опасный и неприемлемый. Мне кажется, что если говорить о вопросах налоговой реформы, то она должна проводиться без влияния на доходы", — отметил Макконнелл.

Однако остается одна проблема, если дело доходит до цен на рискованные активы: на них также не оказывается влияние.Комитет, ответственный за федеральный бюджет США, прогнозирует, что планы Трампа приведут к увеличению долга на $5,3 трлн в течение десяти лет с дефицитом более $600 млрд в год.

Если Трамп реализует задуманные планы, "дефицит будет намного выше, чем ожидалось, по крайней мере в краткосрочной перспективе", заявил политический обозреватель Стэн Коллендер. Он может расти на $1 трлн в год в течение четырех лет.