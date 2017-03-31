Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заработал в 2016 году $10,4 тысяч

Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в 2016 году составила 281 тыс. гривен (около $10,4 тыс.), также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тыс. гривен, сообщает пресс-служба правительства Украины.

"Большая часть дохода премьер-министра Украины за 2016 получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, получившегося в результате разделения участка, ранее указанного в электронной декларации Гройсмана за 2015 год. От указанных операций главой правительства получено 11,13 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также Гройсман заплатил более 1,5 млн гривен налогов.

Доходы жены премьер-министра Украины по 2016 составили 1,625 млн гривен, из которых 1, 4 млн гривен - доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.