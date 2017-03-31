Украинцы должны за услуги ЖКХ почти $1 млрд

Украинцы по состоянию на февраль текущего года задолжали за коммунальные услуги 26,2 млрд гривен (около $1 млрд). Такие данные обнародовала украинская Государственная служба статистики.

"При этом месячный рост задолженности по сравнению с январем составил 3,1% - 786,3 млн гривен (около $29 млн)", - отметил Гостат.

Больше всего долг украинцев вырос за отопление - на 706,2 млн гривен ($26 млн) до 11,8 млрд гривен ($436 млн). За газ задолженность увеличилась на 96,6 млн гривен ($3,6 млн), превысив 10 млрд гривен ($370 млн). Самыми "злостными" неплательщиками оказались киевляне, долг которых за коммуналки составил почти 2,69 млрд гривен. Далее идут жители Днепропетровской (1,94 млрд гривен) и Харьковской (1,87 млрд гривен) областей.

Между тем, эксперты предупреждали, что политика повышения тарифов приведет только к росту неплатежей.

Долги растут вместе с тарифами

Украинцев с 1 апреля ожидает новый ежемесячный платеж за газ. Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) будет взимать абонентскую плату за распределение газа. Она будет взиматься за подключение к системе газоснабжения, которую нужно оплачивать каждый месяц на основании мощности счетчика без учета потребленного газа. Абонплата за счетчик G4, которым пользуется 54% населения страны, обойдется примерно в 92 гривны ($3,4) в месяц.

Нацкомиссия также решила поднять тарифы на отпуск электроэнергии и теплоэнергии для ТЭЦ. Тарифы на отпуск электричества для ТЭЦ пересмотрят с 1 апреля, а на отпуск теплоэнергии - с 1 июля. В пересмотренных НКРЭКУ тарифах заложено повышение цены угля на примерно на 26,5%. Цена на уголь антрацитовой группы составляет 2222 гривен ($82) за тонну, газовой группы - 2071 гривен (около $77) за тонну. Ранее Украина покупала уголь в неподконтрольной Киеву территории Донбасса по 1700 гривен ($63).

В конце января этого года радикалы и некоторые депутаты Верховной рады заблокировали железную дорогу, по которой из Донбасса поставлялся уголь. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне силовой операции. Президент Петр Порошенко своим указом ввел это решение в действие.

За долги тысячи людей могут лишиться жилья

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже третий год подряд. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - на 70%.

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Александр Вилкул сообщил, что более 600 тысяч исполнительных листов выписано украинскими судами для принудительного взыскания долгов за коммунальные услуги. "Если не внести изменения в законодательство, многие украинские семьи вынуждены будут отдать последнее и даже лишиться жилья", - заявил депутат.

Вилкул потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия незамедлительно вынести на голосованиея законопроекты о запрете выселения людей из жилья за долги по коммуналке, о снижении вдвое действующих тарифов и запрете на их дальнейшее повышение. "Также жизненно важным для людей является законопроект о запрете коллекторской деятельности в отношении физлиц", - отметил политик, уточнив, что "уже год в комитетах парламента блокируется рассмотрение этих законопроектов".