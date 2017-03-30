Россиянин купил самое дорогое охотничье имение в Шотландии

Российский бизнесмен Юрий Шефлер купил самое дорогое в Шотландии поместье Tulchan. Об этом сообщает издание The Telegraph

Дом расположен в долине реки Спей. Регион знаменит лососевой рыбалкой и охотой на птиц. Сумма сделки не разглашается, однако угодье выставлялось на продажу за 25 миллионов фунтов стерлингов (31,2 миллиона долларов). Площадь всего поместья – 8500 гектаров. Дом расположен рядом с национальным парком Cairngorm. На территории угодья расположены пять ферм, где производят продукты из говядины и ягнятины. Также там находится место для охоты на бекасов и вальдшнепов.

Поместье принадлежало шотландской знати, однако затем было куплено лондонской финансовой фирмой. На угодье бывали короли Эдуард VII, Георг V и Георг VI, экс-президент США Теодор Рузвельт, американский предприниматель Уильям Вандербильт и король Бельгии Леопольд. В 1993 году поместье купил бизнесмен Леон Литчфилд, основавший с супругой Tulchan Sporting Estates Ltd. Продажей дома занималась компания Savills. Важным фактором при продаже угодья стало намерение миллиардера развивать поместье.

Юрий Шефлер – владелец SPI Group, занимающейся производством и продажей алкоголя. Основные марки компании – это «Stolichnaya», «Moskovskaya», «Кремлевская», «Казначейская» и «Рижский черный бальзам». Всего компании принадлежит более 130 брендов алкогольных напитков.