Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-", прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах России на уровне "BBB-", прогноз стабильный.

Агентство также подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах на уровне "F"'.