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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-", прогноз стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах России на уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Агентство также подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах на уровне "F"'.
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