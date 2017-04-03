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Россия и Белоруссия договорились по цене на газ
Россия и Белоруссия урегулировали нефтегазовый спор. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Слова главы государства передает РИА Новости.
«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем»,- заявил Путин.
Свое заявление Путин сделал по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Президент России также добавил, что все имеющиеся проблемы будут улажены в течение ближайших 10 дней. Схема, о которой договорились главы двух государств, будет действовать в период с 2017 по 2019 годы. Спор между Москвой и Минском длился с начала 2016 года. Власти Белоруссии тогда назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке начали платить меньше.
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