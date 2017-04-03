Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Россия и Белоруссия урегулировали нефтегазовый спор. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Слова главы государства передает РИА Новости

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем»,- заявил Путин.