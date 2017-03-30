РФ и Белоруссия не договорились об урегулировании газового спора

Россия и Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам переговоров премьер-министров двух стран. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам этих переговоров.

"Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта", - сказал министр.

По его словам, Белоруссия не готова погасить долг за газ, на сегодня он превышает $700 млн.

Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил министр.