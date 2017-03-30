Советник Путина предложил заморозить курс рубля

Советник президента России Сергей Глазьев предложил для стабилизации российской валюты заморозить рубль «на разумном уровне», сообщает ТАСС

«Главная задача ЦБ - это стабильный курс. Заморозка - это один из способов, но она должна быть сделана на разумном уровне», - сказал Глазьев.

Советник президента отметил, что решение Банка России о плавающем курсе было ошибочным и обогатило спекулянтов.

«Свободное плавание курса создало настоящий Клондайк для финансовых спекулянтов», - пояснил он.

Переход к плавающему курсу Центробанк завершил в 2014 году.

Ранее глава Центра стратегических инициатив ЦСР Алексей Кудрин заявил, что плавающий курс является «безусловным благом для экономики России».