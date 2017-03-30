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Советник Путина предложил заморозить курс рубля
Советник президента России Сергей Глазьев предложил для стабилизации российской валюты заморозить рубль «на разумном уровне», сообщает ТАСС.
«Главная задача ЦБ - это стабильный курс. Заморозка - это один из способов, но она должна быть сделана на разумном уровне», - сказал Глазьев.
Советник президента отметил, что решение Банка России о плавающем курсе было ошибочным и обогатило спекулянтов.
«Свободное плавание курса создало настоящий Клондайк для финансовых спекулянтов», - пояснил он.
Переход к плавающему курсу Центробанк завершил в 2014 году.
Ранее глава Центра стратегических инициатив ЦСР Алексей Кудрин заявил, что плавающий курс является «безусловным благом для экономики России».
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России не видит оснований для отказа от плавающего курса рубля, потому что это "позволяет избежать его глубокой коррекции, от которой страдает экономика".
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