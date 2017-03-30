Самая дешевая квартира в хрущевке в «старой» Москве стоит 4,2 млн рублей

Самая дорогая квартира в хрущевке в границах «старой» Москвы стоит 11,5 млн рублей, самая дешевая квартира в пятиэтажке – 4,2 млн рублей, сообщили в компании «Миэль»

«Самая дорогая хрущевка стоимостью 11,5 млн рублей – это трехкомнатная квартира площадью 57 кв. м с кухней 6 кв. м, двумя смежными комнатами и одной изолированной. Она расположена на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома в Северо-Восточном административном округе Москвы в Бутырском районе, недалеко от Новослободской улицы. Квартира требует ремонта», — отмечается в сообщении.

Самая дешевая квартира в хрущевке в старых границах Москвы находится в Дмитровском районе САО столицы. Это однокомнатная квартира за 4,2 млн рублей. Квартира расположена на последнем этаже кирпичного пятиэтажного дома.