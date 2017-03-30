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Самая дешевая квартира в хрущевке в «старой» Москве стоит 4,2 млн рублей
Самая дорогая квартира в хрущевке в границах «старой» Москвы стоит 11,5 млн рублей, самая дешевая квартира в пятиэтажке – 4,2 млн рублей, сообщили в компании «Миэль».
«Самая дорогая хрущевка стоимостью 11,5 млн рублей – это трехкомнатная квартира площадью 57 кв. м с кухней 6 кв. м, двумя смежными комнатами и одной изолированной. Она расположена на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома в Северо-Восточном административном округе Москвы в Бутырском районе, недалеко от Новослободской улицы. Квартира требует ремонта», — отмечается в сообщении.
Самая дешевая квартира в хрущевке в старых границах Москвы находится в Дмитровском районе САО столицы. Это однокомнатная квартира за 4,2 млн рублей. Квартира расположена на последнем этаже кирпичного пятиэтажного дома.
«Конечно, приведенные выше объекты – это "крайние" значения, которые не отражают средний порядок цен на рынке хрущевок. Так, в среднем цена квадратного метра московской панельной хрущевки сейчас составляет 155,95 тыс. рублей, а кирпичной – 180,94 тыс. рублей. Однако стоимость любого объекта недвижимости, в том числе и квартиры в пятиэтажном доме, зависит от местоположения. Например, в ЦАО средняя «однушка» в хрущевке стоит порядка 6,8 млн рублей, а такой же объект в Юго-Восточном административном округе обойдется почти на 2 млн дешевле — всего в 4,9 млн рублей», — пояснила управляющий партнер «Миэль» Марина Толстик.
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