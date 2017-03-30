Банк из топа-100 ограничил снятие средств для клиентов

Росэнергобанк ввел предварительную запись клиентов на снятие средств, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Денежные средства свыше 500 тыс рублей необходимо заказать за 5 рабочих дней, от 150 тыс до 500 тыс рублей - за три рабочих дня в связи с оптимизацией работы офисов. Это временный регламент, у нас возникли некоторые технические сбои", - сказал представитель банка.

Он отметил, что сумму до 150 тыс руб. можно забрать день в день. Представитель добавил, что проблемы возникли у юридических лиц с безналичными переводами.

"У юридических лиц возникли некоторые технические трудности с переводом денежных средств, это временное отключение от некой системы. Технические неполадки будут исправлены в ближайшее время, на физических лицах это никак не отражается", - добавил он.

Росэнергобанк занимает 90-е место по размеру активов в банковской системе России.