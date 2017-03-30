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Банк из топа-100 ограничил снятие средств для клиентов
Росэнергобанк ввел предварительную запись клиентов на снятие средств, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"Денежные средства свыше 500 тыс рублей необходимо заказать за 5 рабочих дней, от 150 тыс до 500 тыс рублей - за три рабочих дня в связи с оптимизацией работы офисов. Это временный регламент, у нас возникли некоторые технические сбои", - сказал представитель банка.
Он отметил, что сумму до 150 тыс руб. можно забрать день в день. Представитель добавил, что проблемы возникли у юридических лиц с безналичными переводами.
"У юридических лиц возникли некоторые технические трудности с переводом денежных средств, это временное отключение от некой системы. Технические неполадки будут исправлены в ближайшее время, на физических лицах это никак не отражается", - добавил он.
Росэнергобанк занимает 90-е место по размеру активов в банковской системе России.
Ранее Банк России отключил от своей платежной системы БЭСП московский Росэнергобанк, который входит в первую сотню банков России по размеру активов.
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