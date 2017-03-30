РФ сократила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки

Россия сократила добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК уже на 200 тыс. баррелей в сутки, к концу апреля сократит на 300 тыс. баррелей в сутки, сообщил в интервью телеканалу CNBC министр энергетики РФ Александр Новак

"Россия поэтапно снижает добычу, сокращение добычи в январе - феврале было опережающими темпами. Сегодня мы уже в марте месяце вышли на сокращение добычи на 200 тыс. баррелей в сутки, и ожидаем выход на показатель в соответствии с соглашением к концу апреля - это будет 300 тыс. баррелей", - сказал он в интервью на арктическом форуме, который проходит в Архангельске.