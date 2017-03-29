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Порошенко обсудил с президентом Кипра санкции против России
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита на Мальту обсудил с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом ситуацию в Донбассе и вопрос сохранения санкций в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций Евросоюза в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договорённостей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Анастасиадис подтвердил неизменность позиции относительно санкционного режима ЕС против России.
Кроме того, Анастасиадис «с теплотой» вспомнил свой визит на Украину и пригласил Порошенко посетить Кипр.
Ранее Пётр Порошенко обсудил с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном антироссийские санкции.
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