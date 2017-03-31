Рубль держится на ставке ЦБ

Рубль уверенно отвоевывает позиции, потерянные в предыдущие годы. В четверг курс доллара на биржевых торгах впервые с июля 2015 года опускался ниже уровня 56 руб./$. Активную игру на укрепление российской валюты ведут иностранные инвесторы, которые, несмотря на снижение ключевой ставки Банком России, все еще не потеряли интерес к операциям carry-trade.

Вчерашние торги на Московской бирже открылись уже привычным укреплением рубля против ведущих мировых валют. В самом начале основной сессии курс доллара опустился ниже уровня 56,5 руб./$, а ближе к ее закрытию был пробит и уровень 56 руб./$. В ходе торгов курс достигал отметки 55,90 руб./$ -- минимального значения с 3 июля 2015 года. По итогам торгов он остановился на отметке 56,02 руб./$, что на 67 коп. ниже закрытия среды. Европейская валюта впервые с середины февраля опустилась ниже уровня 60 руб./€. По итогам дня курс составил 60,06 руб./€, что на 90 коп. ниже значений предыдущего дня. В результате уверенного укрепления российский рубль оказался в числе лидеров роста среди валют развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за последние пять дней рубль укрепил позиции по отношению к доллару на 2,6%, а к евро -- на 3,1%. Большинство валют других развивающихся стран укрепились на 0,4-1,5% и 0,5-2% соответственно.

Опережающие темпы укрепления национальной валюты связаны в первую очередь с высоким спросом на рубли со стороны иностранных инвесторов. По словам трейдера западного банка, активность нерезидентов резко выросла после пятничного заседания Банка России, по итогам которого регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9,75%. При этом регулятор сохранил осторожную риторику, признав, что, даже несмотря на близость текущих уровней инфляции к целевым 4%, сохраняются риски для закрепления инфляции на этом уровне. "Несмотря на снижение ключевой ставки, реальные простые ставки остались на чрезвычайно высоком уровне, самом высоком среди развивающихся стран. Это способствует дополнительному притоку капитала, что влечет за собой расхождение курса рубля с ценами на нефть",-- отмечает экономист банка Credit Suisse Алексей Погорелов.

Высокий спрос иностранных инвесторов на рубли подтверждают наблюдения участников рынка за аукционами ОФЗ Минфина. По словам аналитика по рынку облигаций Райффайзенбанка Дениса Порывая, текущий уровень рублевых ставок очень интересен для иностранных инвесторов, которые активно входят в рублевые активы, в первую очередь в госбумаги. По оценкам аналитика "ВТБ Капитала" Максима Коровина, если в феврале нерезиденты купили ОФЗ в чистом выражении примерно на 40-50 млрд руб., то в марте этот показатель должен заметно вырасти.

Дополнительную поддержку рублю в последние дни оказывал и рынок нефти. По данным агентства Reuters, в четверг стоимость майского контракта на поставку североморской нефти Brent поднималась на 1,1%, до $53,1 за баррель. Стоимость российской Urals выросла на 1,7%, до $50,6 за баррель. За три дня европейские сорта нефти подорожали на 4,3-5% и вернулись к значениям трехнедельной давности.

В таких условиях тренд на укрепление рубля сохранится. "Динамика рубля на данный момент по-прежнему будет определяться потоками капитала со стороны глобальных инвесторов на долговые рынки развивающихся стран и ценами на нефть",-- отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Вместе с тем на текущей неделе закончится налоговой период, и внутренняя поддержка рубля со стороны российских экспортеров ослабнет. "После окончания налогового периода банки могут вновь рассчитывать на расширение лимита ЦБ на депозитном аукционе, который остается крайне привлекательным инструментом для размещения рублевых средств, даже несмотря на снижение ключевой ставки Банка России",-- отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Виталий Гайдаев