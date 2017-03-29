Страховщиков хотят привлечь к новой системе защиты предпринимателей "Набат"

Страховые компании могут поучаствовать в работе новой в России системы защиты предпринимателей "Набат", которая с 30 марта запускается в Ростовской области, сообщил РИА Новости общественный омбудсмен по правам предпринимателей, заключенных под стражу, федеральный секретарь Партии Роста Александр Хуруджи.

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что Ростовская область станет пилотным регионом при внедрении в России системы защиты предпринимателей "Набат". По его словам, "Набат" представляет собой систему защиты, куда предприниматель "имеет возможность сообщить, если что-то происходит, связанное, по его мнению, с незаконными проверками или претензиями". После нажатия кнопки на телефоне он сможет получить юридическую консультацию. С 30 марта система начнет пилотную работу в Ростовской области, а с 15 мая распространится по всей России.

"Мы будем также рассматривать вопрос запуска какого-то страхового продукта, когда система полностью заработает. Предпринимателям будет предложено застраховать бизнес от проверок. Одна страховая компания уже проявила желание такой продукт подготовить. В идеале мы бы хотели сделать комплексную систему, где предприниматель может застраховать свои риски и в случае наступление каких-либо ситуаций воспользоваться помощью профессионалов", — пояснил Хуруджи.

Он добавил, что при заключении договора со страховой компанией в случае проверки бизнеса уже представитель страховщиков взаимодействует с проверяющими, а также консультируется с организациями, специализирующимися на защите от определенных проверок. С такими консультирующими бизнес организациями также будут заключены соглашения в рамках работы системы "Набат".

"Например, берется статистика, что в этом регионе проводится определенное количество проверок данного типа бизнеса, при этом расходы на защиту прав, а также последующие штрафы выходят в таком вот количестве. Можно с учетом этих рисков вычислить, какую стоимость страховки поставить, и предложить ее бизнесмену. Если предприниматель застрахован, то когда к нему приходит проверка, он связывается со страховой компанией, которая умеет защищать свои интересы, и уже представители страховщиков, имея договоры с консультирующими организациями, контактируют дальше с проверяющими", — уточнил Хуруджи.

По его словам, предварительно, система "Набат" будет работать следующим образом: предприниматель в случае проверки звонит в call-центр, его обращение оперативно перенаправляют региональному омбудсмену – он по ряду критериев определяет, законна или нет данная проверка. Если она не соответствует закону, то уполномоченный по правам предпринимателей "отрабатывает" обращение в соответствии с регламентом, в частности может обратиться в прокуратуру . Если проверка законна, то звонок переадресовывают на организацию, которая непосредственно специализируется на данном виде проверок. В свою очередь, эта организация дает бесплатную консультацию, как себя вести при проверке, какие документы нужно предоставить, а также как минимизировать ущерб в случае допущенных нарушений.

Как уверял Титов, система защиты "Набат" способна снизить количество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. По его словам, из более чем 700 обращений, поступивших к уполномоченному по правам предпринимателей по Ростовской области в 2016 году, почти 100 связаны с уголовным преследованием бизнесменов. Ростовская область является лидером в России по уголовному преследованию предпринимателей, подчеркнул в феврале Титов.