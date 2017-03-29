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Всемирный банк отложил утверждение нового заемного проекта для Украины до 2 мая
Руководство Всемирного банка (ВБ) отложило утверждение нового проекта для Украины. Он предполагает выделение Киеву займа в размере $150 млн.
Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в ВБ, изначально проект предполагалось утвердить по упрощенной процедуре 31 марта.
Однако во вторник в организации было разослано уведомление о том, что по запросу высшего административного руководства ВБ обсуждение будет проходить в обычном порядке на заседании Совета директоров. Заседание назначено на 2 мая.
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