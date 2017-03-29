Всемирный банк отложил утверждение нового заемного проекта для Украины до 2 мая

Руководство Всемирного банка (ВБ) отложило утверждение нового проекта для Украины. Он предполагает выделение Киеву займа в размере $150 млн.

Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в ВБ, изначально проект предполагалось утвердить по упрощенной процедуре 31 марта.

Однако во вторник в организации было разослано уведомление о том, что по запросу высшего административного руководства ВБ обсуждение будет проходить в обычном порядке на заседании Совета директоров. Заседание назначено на 2 мая.