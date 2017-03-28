Трамп отменил указ Обамы о регулировании выбросов угольных ТЭЦ

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ, которым отменил указ предыдущего президента Барака Обамы о выбросах угольных электростанций, сообщает Белый дом.

"Моя администрация заканчивает войну против угля", — сказал Трамп на церемонии подписания в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА).

По его словам, ограничения на американскую энергетику будут сняты, а регулирование сокращено. "На протяжении последних лет ЕРА "целилось" в целые отрасли, целые сектора нашей экономики. Этого больше не будет", — сказал Трамп.

Критики Трампа заявляют, что без регулирования выбросов, предложенного Обамой, будет сложно соответствовать амбициозному Парижскому соглашению по сокращению выбросов. Сторонники Трампа заявляют, что указ Обамы еще не начинал выполняться, поскольку 28 штатов оспорили его в суде. Таким образом, непосредственное влияние указа Трампа на нынешний уровень выбросов будет минимальным.