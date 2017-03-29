Более половины продуктов в России не соответствует нормам

Производители продуктов питания всё реже попадаются при проверках Россельхознадзора . Ведомство выявило рекордно низкое число нарушений в прошлом году, но это не значит, что продукты стали безопаснее. Недобросовестные производители научились обходить инспекции и скрывать некачественную продукцию — перед приходом сотрудников Россельхознадзора они вывозят продукцию со склада или закрывают фирмы, чтобы после проверки перерегистрироваться и заново начать поставлять негодный товар. Чиновники заявили, что ничего не могут поделать: предприятия знают, когда ждать проверок, и готовятся к ним. Исходя из данных Роспотребнадзора , на прилавках российских магазинов больше половины продуктов можно назвать некачественными.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за два года число административных правонарушений в ходе проверок Россельхознадзора снизилось вдвое. Если в 2014 году нарушения выявились в ходе 62,5 тыс. проверок, то в 2016-м только в 34,3 тыс. случаев — показатель рекордный как минимум за последние пять лет. В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что отчасти повысилась грамотность и некоторые производители стали лучше оформлять документы, но при этом недобросовестные предприятия осознали, что могут безнаказанно обходить проверки.

— Согласно 294 федеральному закону, мы можем проводить проверки любого хозяйствующего субъекта не чаще чем раз в три года, — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано . — Мы формируем план предполагаемых проверок на год, его отправляем на утверждение в прокуратуру . Что-то согласовывается, что-то нет. Затем план проверок с конкретными датами и компаниями вывешивается на нашем сайте. Это абсолютно открытая информация, и любой производитель всегда знает, когда к нему придут с проверкой. Естественно, если за полгода известно, когда будет проверка, недобросовестный производитель к ней хорошо готовится.

По словам Юлии Мелано, часто недобросовестные компании перед проверкой вывозят продукты со склада или вообще ликвидируют компанию, чтобы после инспекции зарегистрировать новую и в течение трех последующих лет производить некачественную продукцию.

— Часто, когда с проверкой приходят наши инспекторы, им бывает нечего проверять. Склад чистый, но продукции нет, ее просто вывезли. Также случается, что незадолго до проверки производитель ликвидирует компанию, а после проверки создает новое юрлицо. Проблема в том, что производитель может три года выпускать неизвестно что, а в один день он либо вычистит всё и сведет документы, либо вообще вывезет продукты со склада или просто перерегистрирует компанию. Раньше мы могли внезапно прийти с проверкой и подготовится было невозможно, — отметила Юлия Мелано.

Из-за проблем с контролем производителей в российских магазинах больше половины продуктов не соответствуют нормам. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. В общей сложности проверяли 56 тыс. предприятий.

По словам директора по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, избегают проверок только мелкие компании, у крупных же налажена система производства и поставок — они дорожат своей репутацией.

— Проблемная ситуация существует, допустим, с производством круп. Для того чтобы их произвести, не нужно дорогостоящее оборудование, и выпуск можно наладить в любом небольшом помещении. Задача — как можно дешевле сделать продукт и продать, и здесь о соблюдении правил производства, ГОСТов и ТУ, речи быть не может, — заметил Востриков.

Роспотребнадзор в прошлом году утвердил Стратегию повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. По документу, ведомство планирует создать портал мониторинга качества пищевой продукции, а также единую информационную систему результатов лабораторных исследований и базу нарушителей.

В Стратегии сказано, что к 2030 году она обеспечит увеличение средней продолжительности жизни и активного долголетия и достижение массовой приверженности принципам здорового питания.