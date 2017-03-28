Рубль закончит неделю на мажорной ноте

- Текущая неделя вполне может закончиться для рубля на мажорной ноте, но не благодаря позитиву в российской экономике, а из-за возможных трудностей у главных оппонентов: доллара и евро. Сегодня ожидаются крупные налоговые выплаты, что должно оказать поддержку отечественной валюте, спекулятивный спрос на которую, несмотря на снижение процентных ставок, остается крайне высоким.

Число буровых установок в США продолжает расти. На прошлой неделе их стало больше на 21 единицу - 652. Тем не менее, в среднесрочной перспективе особого негатива на рынке сырья ожидать не стоит, так как на предыдущем заседании мониторингового комитета ОПЕК было объявлено о выполнении договоренностей на 94 процента, а также был затронут вопрос возможного продления соглашения.

Таким образом, у нефти появилась поддержка, которая вполне может переломить текущую тенденцию на падение котировок до следующей встречи картеля, тогда как инвесторы, интересующиеся российской валютой, обратят внимание на другие факторы.

Всю неделю нас будут ждать выступления представителей ФРС касательно перспектив развития американской экономики и вероятности очередных повышений процентных ставок. Судя по всему, официальные лица будут стараться заразить инвесторов оптимизмом и остановить падение валюты, но создается впечатление, что участникам рынка уже мало обещаний и они ожидают конкретных действий.

В Европе главной темой на ближайший месяц станет обсуждение условий по выходу Великобритании из ЕС : в среду ожидается введение в действие 50-й статьи Лиссабонского договора, запускающей процедуру вывода страны из союза, после чего широкой публике станут известны некоторые подробности процесса.

За всю историю европейского союза подобного никогда не происходило, поэтому прогнозировать последствия крайне сложно, но ясно одно - валюты, как Великобритании, так и ЕС, будут под изрядным давлением, а об их росте говорить пока рано. Учитывая все это, к концу недели можно ожидать курс рубля к доллару на уровне 56,5 - 57,5, а к евро около отметок 61,5 - 62,5.