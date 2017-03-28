Трубопровод Dakota Access начали заполнять нефтью, несмотря на протесты

Компания Energy Transfer Partners сообщила, что заполнила нефтью трубопровод Dakota Access, пролегающий под водохранилищем Оахе в штате Северная Дакота, и готовится ввести его в эксплуатацию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"В трубопровод Dakota Access Pipeline под водохранилищем Оахе залили нефть… трубопровод готовится к вводу в эксплуатацию", — говорится в сообщении компании.

Energy Transfer Partners не сообщила, когда именно нефть начнет поступать по трубе из Северной Дакоты в Иллинойс.

Проект должен был заработать еще в 2016 году, но столкнулся с задержкой из-за протестов активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы.