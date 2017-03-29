Газета назвала цену продажи украинской «дочки» Сбербанка

Украинская «дочка» Сбербанка была продана примерно за 130 миллионов долларов. Об этом в среду, 29 марта, пишет «Комммрсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Речь идет примерно о 130 миллионах долларов. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь--сентябрь 2016 года, составляет 144 миллионов долларов (более поздние данные отсутствуют)», — пишет издание.

Его собеседники объяснили, что переговоры с инвесторами Сбербанк вел с конца 2016-го. «Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию», — сказал один из источников газеты.

В значительно большей мере переговоры были осложнены блокировкой офисов финансовой организации украинскими радикалами. Как добавил другой источник, стало очевидно: Сбербанку надо как можно быстрей продавать «дочку», поэтому для максимального ускорения сделки он пошел на ценовые уступки.

По сведениям издания, покупатели получат деньги сразу после вступления в силу договора купли-продажи. Ссылаясь на сообщения Сбербанка, оно отмечает, что сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия. Комментировать ее детали стороны отказались.

28 марта один из покупателей актива — владелец Norvik Banka Григорий Гусельников — заявил, что после завершения сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка она сменит название. По его словам, банк, «по всей видимости, будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа».

Михаила Гуцериева. 27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Русснефти»

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.