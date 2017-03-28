Супермаркеты «Перекресток» перевели в бюджетную категорию

В отчете отмечается, что новыми посетителями «Перекрестков» станут люди со средним и ниже среднего доходом. До этого сеть ориентировалась на состоятельную молодежь и людей старшего возраста. Теперь же в качестве целевой аудитории в отчете указаны женщины, отвечающие за семейный бюджет, и мужчины, у которых есть четкий список покупок при ограниченном бюджете.

«Хотя располагаемый доход покупателей может быть и меньше, мы нацелены на то, чтобы поддержать тот же уровень жизни и набор товаров, к которым привык потребитель», - подчеркнули представители X5 Retail Group.

Кроме того, Х5 адаптировала «Перекресток» для регионов. Это позволит сети развиваться в небольших городах. Так, в ассортимент региональных «Перекрестков» в среднем входят 8-10 тысяч видов товара (в обычных магазинах сети – до 15 тысяч) с большой долей продукции местных производителей. Также в них больше товаров по низким и средним ценам, а доля премиальной продукции сокращена.

Решение переориентировать супермаркеты «Перекресток» на «бюджетных» покупателей X5 Retail Group приняла из-за сложной ситуации в российской экономике и падения доходов населения. В январе этого года стало известно, что X5 Retail Group вернула лидерство в российской продовольственной рознице. Компания, основанная в 2006 году, управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86 процента) и основатели «Пятерочки» (14,43 процента). В годовом отчете компании сказано, что ее чистая прибыль в 2016 году выросла на 57,3 процента - до 22,29 миллиарда рублей.