Сбербанк продаст украинскую «дочку» консорциуму во главе с латвийским Norvik Banka

Сбербанк продаст свой дочерний банк на Украине консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная компания из Белоруссии, сообщает кредитная организация.

«Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина), которое является дочерним банком Сбербанка. В консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания», — сказал представитель банка.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений со стороны финансовых и антимонопольных властей соответствующих юрисдикций.

«Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности Сбербанка по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным», — отметили в Сбербанке.

Дочерний банк Сбербанка на Украине необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами, подвел итог представитель кредитной организации.