Покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал Саид Гуцериев

Ранее в понедельник Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

"Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников , подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания", — говорится в сообщении латвийской кредитной организации.

Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России, ожидают в банке.

"Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны", — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Оливера Брамуэлла.

"В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта", — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению банка, украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.

AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.