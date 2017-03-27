В Париже начались слушания по иску Ощадбанка к России на $1 млрд по Крыму

В Париже начались устные слушания по иску украинского Ощадбанка, который был против России из-за Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«В материалах дела более четырёх тысяч страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск Ощадбанка — первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также по сути и оценке потерь», — заявил глава правления организации Андрей Пышный.

В пресс-службе банка отметили, слушания могут продлится три дня, представители России отказались от участия.

Также сообщается, что сумма требований составляет более $1 млрд, включает в себя стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса.

В конце августа 2016 года стало известно, что украинский Ощадбанк подал иск в международный арбитраж против России. Финансовая организация намерена получить свыше $1 млрд компенсации за потери активов в Крыму.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.