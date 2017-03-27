Рубль снижается к доллару и евро под давлением дешевеющей нефти

Рубль умеренно снижается к доллару под давлением нефтяных котировок; падение к евро значительно сильнее.

Тем не менее, покупка валюты экспортерами в понедельник, на который приходится пик налоговых выплат, поддерживает отечественную валюту и не дает сильно просесть ей против доллара, при этом эксперты отмечают сильные позиции растущего евро на международном валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 18 копеек, до 57,06 рубля, курс евро - на 56 копеек, до 62,13 рубля.

Курс евро торговался на уровне 1,0892 доллара против 1,0833 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Под давлением нефти

Во второй половине дня нефтяные котировки провалились в район 50,2-50,3 доллара за баррель марки Brent. Если с утра июньский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,59%, то к текущему моменту он теряет порядка 1,4%.

Несмотря на слабый доллар, давление на сырьевые цены исходит со стороны сильной статистики буровой активности в США, считает Тимур Нигматуллин из "Финама".

Поддержка налогового периода

Впрочем, налоговые выплаты за март не дают возможности сильной просадки отечественной валюты, сходятся во мнении эксперты. Именно это позволило рублю в первой половине дня даже торговаться в "зеленой зоне" против доллара.

По оценкам аналитиков компании "Сбербанк КИБ" , в понедельник компании должны выплатить чуть более 0,8 триллиона рублей, включая НДПИ (350 миллиардов рублей), НДС (353 миллиарда рублей) и акцизы (135 миллиардов рублей), а во вторник - 0,5 триллиона рублей.

В понедельник пара доллар-рубль значительно приблизилась к месячной точке сопротивления, расположившейся у отметки 56,42 рубля, замечают аналитики Dukascopy.

Неспособность Дональда Трампа в кратчайшие сроки заменить Obamacare проектом республиканцев ставит под сомнение его способность своевременно осуществлять предвыборные обещания - на этом фоне на глобальных рынках мы видим постепенное снижение доходностей treasuries и ослабление позиций американского доллара на глобальном валютном рынке, отмечают аналитики.

На предстоящей неделе ждем торгов пары евро/доллар в диапазоне 1,08-1,10 доллара, добавляют они.

Прогнозы

С начала марта экспортеры вели себя довольно активно: за месяц они продали на рынке не менее 5 миллиардов долларов, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ". Таким образом, несмотря на падение цен на нефть, дальнейшие продажи валюты в ближайшие дни должны компенсировать волатильность пары доллар-рубль и удержать ее в диапазоне около 57 рублей, полагают они.

"Стоит отметить, что в экспертном сообществе начало расти количество прогнозов на ослабление рубля. В качестве ориентира чаще звучат отметки 60-62 рубля за доллар. Однако конкретных поводов для такого движения пока на рынке нет. Разве таким поводом только не станет полное разочарование в возможностях нового президента США наладить какой-либо диалог с Москвой, или нефть решительно шагнет ниже отметки в 50 долларов за баррель", - комментирует он.

Уже в начале апреля между рублем и котировками нефти вновь возникнет корреляция, и не исключено падение курса российской валюты ниже отметки 58,5 рубля за доллар, полагает Андрей Люшин из Локо-Банка.

Стоит также учитывать, что в скором времени вырастет спрос на валюту со стороны населения, этот фактор также будет играть не в пользу российской валюты, которая в последнее время демонстрирует крайне стабильную динамику по отношению к доллару по сравнению с другими валютами развивающихся стран, считает он.