На Украине заработала новая платежная система

Новая международная платежная система Avers №1 появилась на Украине. Ее зарегистрировал Национальный банк Украины (НБУ), сообщает ТАСС

«Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы Avers №1 и выдал платежной организации этой системы ПАО «Кредит Оптима Банк» свидетельство», - говорится в заявлении.

В рамках Avers №1 возможны переводы по Украине и трансграничные переводы в гривнах, рублях, долларах и евро. На 28 марта на Украине зарегистрировано 26 международных и внутригосударственных систем перевода средств. За январь-февраль 2017 года в рамках этих систем на Украину перевели 344 миллионов долларов, из Украины – 42 миллиона долларов, в пределах страны – 657 миллионов долларов.