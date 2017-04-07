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СМИ: Сирийская армия эвакуировала персонал и технику с базы перед ударом США

Армия Сирии эвакуировала персонал и технику с базы перед ударом
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Сирийские военные перед американским ракетным ударом по военной базе эвакуировали персонал и оборудование.
Как сообщает АВС News со ссылкой на очевидца, оперативные действия военных говорят о том, что они предвидели ночную атаку США на аэродром Шайрат.
Ранее на сирийском государственном телевидении заявили о том, что американский ракетный удар по сирийской базе «привёл к потерям», не уточнив при этом каких-либо подробностей.
США в ночь на 7 апреля выпустили более 50 ракет по правительственной базе в Сирии.
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