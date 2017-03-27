Россия оценивает влияние на нее новой экономической политики США

Россия пока оценивает то, как на нее может повлиять новая торговая и экономическая политика США в результате прихода к власти президента Дональда Трампа , известного своими протекционистскими взглядами, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Соединенных Штатах Александр Стадник

"США для нас важный партнер и, конечно, мы внимательно наблюдаем за внешнеэкономической повесткой новой администрации. Это позволяет нам находить общие точки либо, напротив, избегать дополнительных проблем", — сказал он по итогам встречи с руководством представительств российских компаний в США.

Стадник добавил, что если говорить об "отходе от соглашений по созданию мегазон свободной торговли, как, например, Транстихоокеанское партнерство, то особых рисков для себя мы в нем не видели, видели определенные риски для системы ВТО и соблюдения принципов равенства для всех участников торговли". Он напомнил, что США уже вышли из этого партнерства, и добавил, что как трансформируются Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА и Трансатлантическое партнерство с ЕС , будет известно в будущем.

Стадник отметил, что хотя нет четкого понимания, когда заработают новые принципы, Трамп в общих чертах уже обозначил торговую политику США еще на этапе выборов, затем в ходе своего выступления в конгрессе США.

Эти принципы также обозначены и в докладе о торговой политике администрации США на 2017 год, направленном в конгресс аппаратом торгового представителя, как того требует местное законодательство.

"Основные принципы и приоритеты – это расширение доступа американских товаров на зарубежные рынки и обеспечение выгодных условий торговли для национальных операторов, наращивание производственных мощностей у себя в стране, создание новых рабочих мест, наращивание экспорта сельхозпродукции и услуг и тому подобное. Основной же новый элемент — это отход от глобальных торговых соглашений и переход к типовым двусторонним договорам. В целом целесообразность каждого действия будет оцениваться с точки зрения обеспечения экономического роста в стране", — подытожил он.

Ранее, выступая в конгрессе, Трамп заявил, что не является сторонником политики изоляции в экономике, однако считает, что экономические соглашения между странами должны быть "честными".

Трамп не раз подвергал жесткой критике Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — торговое соглашение, предполагающее полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония.

Фактически после вступления должность Трамп принял решение о выходе США из этого соглашения. Судьба договоренностей с Евросоюзом – Трансатлантическое партнерство — тоже туманна. Трамп не раз указывал и на недостатки Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), в которую входят США, Канада и Мексика.

Трамп заявил о политике: "Америка — в первую очередь". Согласно этому утверждению, будут созданы благоприятные условия для бизнеса внутри страны и дополнительные сложности (в виде такс и налогов) для вывода производств за рубеж. Что касается договоренностей с другими странами, президент пообещал заключать прямые торговые сделки с каждым государством.