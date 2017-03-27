Путин одобрил идею снижения ставки НДС для авиаперевозок в регионы

Вексельберг отметил в нем, что тарифы московского авиаузла «более привлекательны для авиакомпаний по сравнению с региональными аэропортами». Но в итоге региональные аэропорты, находящиеся под управлением «Реновы» (через дочерний холдинг «Аэропорты регионов») в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, не задействуются полностью, отмечает он. Глава группы предложил стимулировать перевозчиков летать в модернизированные региональные аэропорты за счет пониженной ставки НДС.

По данным издания, Владимир Путин отметил, что «задача правильная», и поручил Минфину Минтрансу «проработать предложение по достижению заявленной цели». Представитель холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков подтвердил изданию факт отправки письма и полученную на него положительную резолюцию.

С 1 июля 2015 года до конца 2017 года на внутренние перелеты действует пониженная ставка НДС — 10% вместо 18%.