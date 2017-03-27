Организация работы меняется все быстрее

12 тенденций на рынке труда

Консалтинговая компания BCG назвала 12 основных тенденций на рынке труда и в работе компаний. По мнению аналитиков компании, среди важнейших тенденций — автоматизация, новые стратегии по привлечению клиентов, старение населения, рост разрыва в доходах и развитие более гибких структур.

Компания The Boston Consulting Group (BCG) подготовила исследование, в котором выявила 12 основных тенденций, которые уже сейчас влияют на рынок труда и работу компаний, и влияние это будет только расти. Половина из этих трендов связаны с изменениями спроса на рынке труда, половина — с изменением предложения. По мнению аналитиков BCG, руководителям компаний все труднее приспосабливаться к изменениям в том, что касается организации труда, ведь изменения идут все быстрее и становятся все масштабнее. BCG выделила 60 трендов в организации трудового процесса и объединила их в 12 мегатрендов. Автоматизация и поток информации

Один из трендов, выделенных исследователями,— растущая автоматизация. Со временем все больше видов работ, выполняемых сейчас человеком, смогут выполнять роботы и искусственный интеллект. Так, предполагается, что к 2050 году около половины всех работ в США будут автоматизированы. Второй тренд — растущее применение Big Data (обработки и анализа больших объемов данных, в том числе плохо структурированных) и углубленной аналитики, без которых уже сейчас не может обходиться бизнес. Еще один тренд — облегчение доступа к информации. По мнению аналитиков, тот факт, что самая разная информация и идеи все больше доступны любому, причем как частным лицам, так и бизнесу, также не может не повлиять на рынок труда. Кроме того, современные технологии позволяют нанимать сотрудников в любой части света и помогают взаимодействовать коллегам, находящимся в разных странах. Отношения работодателя и сотрудника становятся более гибкими — например, все чаще сотрудников можно нанимать на определенный проект.

Если первые три тенденции были связаны прежде всего с возможностями, которые дают цифровые технологии, следующие три связаны с изменениями собственно в бизнесе. Здесь речь идет, например, о необходимости простоты в усложняющемся мире — с одной стороны, с ростом компаний их структуры и деятельность становятся более сложными, с другой — 74% опрошенных BCG менеджеров заявили, что производительность компании страдает из-за усложненности. Еще одна тенденция — инновации и подвижность — подразумевает создание более гибких структур и пространства для эксперимента. Также аналитики BCG говорят о новых стратегиях по привлечению клиентов — например, 66% потребителей в 60 странах заявляют, что готовы платить больше за экологичные продукты. Старение населения и разрыв в доходах

Среди тенденций в предложении на рынке труда — демографические изменения, дефицит определенных навыков и геополитические и экономические сдвиги в распределении власти и доходов. Среди демографических изменений важнейший — старение населения: к 2035 году каждый пятый человек на Земле будет старше 65 лет, кроме того, здесь сказывается и выход на рынок труда новых поколений с отличающимися от предыдущих приоритетами. Все больший спрос на высококвалифицированных работников приведет к тому, что, по прогнозам компании Gartner, к 2020 году две трети вакансий по техническим специальностям не будут заполнены из-за недостатка у потенциальных работников необходимых навыков. Что касается третьего тренда — с одной стороны, из-за роста мобильности населения образуются такие сообщества, как Кремниевая долина, с другой — все увеличивается разрыв в доходах (сейчас 1% наиболее состоятельных людей владеет 48% мирового богатства, к 2026 году эта доля достигнет 54%).

Кроме того, аналитики BCG указывают на то, что бизнесмены все больше видят преимущества неоднородных рабочих коллективов, включающих представителей различных групп населения, в том числе меньшинств. В исследовании сообщается о том, что неоднородные команды в 13 раз лучше могут вовлекать и мотивировать сотрудников, чем однотипные. Еще одна тенденция — рост индивидуализма и стремления заниматься предпринимательством. Согласно исследованиям, 43% опрошенных представителей поколения Z (обычно к нему относят людей, родившихся с середины 1990-х годов, иногда — начиная с 2000-х) сказали о том, что после окончания учебы они хотели бы заняться предпринимательствам. По данным другого исследования, к 2020 году до 50% всех сотрудников будут составлять фрилансеры. Кроме того, представители новых поколений в большей степени стремятся к тому, чтобы работа воздействовала на социальную среду.