Темпы выдачи ипотеки замедлятся почти вдвое

Темпы роста выдачи займов на покупку жилья в этом году замедлятся почти вдвое по сравнению с 2016 годом — до 15%. Драйвером роста всего рынка станет Санкт-Петербург — об этом говорится в обзоре регионального ипотечного кредитования, подготовленном агентством «Эксперт РА». Несмотря на спад динамики ипотечного рынка, девелоперы продолжат снижать цены на фоне роста конкуренции, прогнозируют эксперты.

В 2017 году темпы роста выдачи ипотечных кредитов замедлятся по сравнению с показателями прошлого года почти в два раза — с 27 до 15%, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». Таким образом, объем рынка ипотечного кредитования по итогам года достигнет 1,7 трлн рублей. Портфель ссудной задолженности по ипотеке при этом увеличится на 12% и приблизится к отметке 5 трлн рублей к началу 2018-го.

Прогноз основан на том, что эффект отложенного спроса, сформировавшийся в периоды экономической стагнации 2014–2015 годов, исчерпает себя. Кроме того, отметили эксперты, спрос со стороны заемщиков не будет получать дополнительную поддержку из-за окончания госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотеке. Она была принята в конце марта 2015-го и завершится в мае этого года.

Еще одним фактором, сдерживающим темпы роста выдачи ипотеки в этом году, станет снижение объемов жилищного строительства.

Дать стимул развитию рынка может наиболее динамично развивающийся из крупнейших ипотечных регионов — Санкт-Петербург, указали эксперты. Отличительной особенностью ипотечного рынка Северной столицы являются минимальный по стране уровень процентных ставок и хорошая платежная дисциплина заемщиков. Город на Неве также может стать перспективным направлением и для застройщиков, добавили в «Эксперт РА», — растущие индексы цен в 2016 году позволили наращивать объемы жилищного строительства вопреки среднерыночной динамике.

Авторы прогноза ожидают, что по итогам 2017 года доля ипотечного рынка, приходящаяся на Петербург, увеличится до 7%, в результате чего прирост выдачи ипотечных кредитов в регионе превысит среднероссийский показатель и составит более 25%.

Петербург уже в прошлом году обогнал Москву по темпам прироста ипотеки. Если в Москве объем выдач увеличился на 35,5%, то в Питере — на 39,6%.

Поддержать спрос на жилье и ипотеку по всей стране сможет в этом году снижение процентных ставок наряду с постепенным восстановлением роста располагаемых доходов населения, убеждены эксперты Аналитического центра Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Их прогнозы по росту выдачи жилищных кредитов схожи с оценками аналитиков из «Эксперт РА» — плюс 10–15%.

Эксперты АИЖК настаивают на том, что говорить о замедлении темпов роста выдач некорректно. В агентстве пояснили «Известиям», что рынок уже в прошлом году преодолел спад и перешел к росту.

— В 2016 году рынок восстанавливался и присутствовал эффект низкой базы 2015 года, сейчас такого эффекта мы не наблюдаем, — сказали в АИЖК. — Таким образом, темпы роста выдач на 15% в этом году будут свидетельствовать о выходе рынка из кризиса на траекторию устойчивого развития.

Наиболее активно жилищное строительство и ипотечное кредитование будут расти не только в Санкт-Петербурге, но и в других крупнейших агломерациях, где сосредоточена экономическая активность и существует платежеспособный спрос на качественное жилье, добавили в АИЖК. Речь идет о Московской, Самарской, Екатеринбургской и Ростовской областях.

Георгий Тер-Аристокесянц. — Экономика стабилизируется, и население чувствует себя более комфортно, интерес к покупке жилья возвращается, — отметил заместитель руководителя департамента, руководитель дирекции ипотечных продаж ВТБ

По его мнению, это даст возможность рынку жилищных займов вырасти в этом году на те же 10–15%, что ожидают в «Эксперт РА» и АИЖК.

Андрей Осипов. При этом, возможно, произойдет изменение тренда по стоимости жилья, потребительское поведение с восстановлением экономики меняется, добавил старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24

— Ожидаем, что люди снова будут готовы к дорогостоящим покупкам и долгосрочным кредитам, — сказал банкир.

Как писали ранее «Известия», строительный бум и избыток предложения на рынке приведут к снижению цен на жилье.

По данным Центробанка, АИЖК и банков группы ВТБ, ставки по ипотечным кредитам к настоящему времени опустились к докризисным отметкам — в среднем 12% и ниже.

​​​​​​​