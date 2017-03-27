Отечественные бренды начали подделывать за границей

Подделки отечественных брендов начали изготавливать за рубежом в крупных масштабах. Причем поставляют их не только в другие страны, но и в Россию. По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), сотрудники ведомства только в прошлом году изъяли таких товаров не менее чем на 2,5 млрд рублей. Чаще всего подделывают кондитерские изделия, водку и автозапчасти к автомобилям «ГАЗ» и «ВАЗ».

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Недавно «Известия» писали о скандальной истории с контрабандной китайской икрой, которую в России расфасовывали как русскую, а затем через Белоруссию продавали в страны Ближнего Востока и Европы. При этом на банки ставился отечественный логотип, а большая часть продукта возвращалась на наш рынок.

В пресс-службе ФТС «Известиям» рассказали, что в таможенном реестре по состоянию на 10 марта 2017 года зарегистрировано 4349 объектов интеллектуальной собственности. Около 30% из них принадлежат российским компаниям. Например, АО «ГАЗ», ООО «Объединенные кондитеры» , АО «ВАЗ», ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» и АО «Калашников». Среди зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности есть такие известные товарные знаки, как ГАЗ, ВАЗ и КамАЗ, шоколад «Аленка» и «Вдохновение», водка «Русский стандарт», синтетическое моющее средство «Миф», сыры плавленые «Дружба» и «Янтарь».

— Для того чтобы защитить свой бренд, производитель может обратиться в ФТС РФ и внести его в реестр объектов интеллектуальной собственности, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Правовой мир», специализирующейся на оказании юридической помощи участникам внешнеэкономической деятельности, Михаил Кудрявцев . — В России законом запрещен так называемый параллельный импорт. То есть только с разрешения производителя можно ввозить в страну товары с его товарным знаком. Так легче пресекать проникновение контрафакта.

Юристы обращают внимание на различие между подделкой и контрафактом. Подделка — это копия изделия, зачастую плохого качества. Контрафактом можно назвать товар, который тоже является поддельным, может, и качественным, но изготовленным не тем производителем, что указан на упаковке. Как правило, на фальшивый товар ставят чужой бренд, чтобы поднять его цену или быстрее продать.

— Сам факт подделки говорит, что отдельные наши бренды стали узнаваемыми за пределами страны, — отметил Михаил Кудрявцев. От водки до пробки

По данным ФТС, в 2016 году таможенниками было изъято более 20,4 млн единиц контрафактной продукции на сумму более 7,7 млрд рублей. Около 30% контрафакта — товары с российскими брендами.

— Больше всего подделывали кондитерские изделия, водку и автозапчасти к автомобилям «ГАЗ» и «ВАЗ», — рассказали «Известиям» в ФТС. — Отдельно хотелось бы отметить пробки для водочных бутылок с нанесенными на них российскими товарными знаками. Их потом собирались использовать при изготовлении контрафактной водки внутри страны.

В 2016 году таможенники возбудили 1027 дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности. Из них — 996 дел по статье КоАП «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и 31 дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав».

Поток контрафакта пока не критичен, но тенденция «подделывать русское» обозначилась.

— В Китае изготавливают и продают китайцам же фальсифицированные продукты с плохо пропечатанными якобы российскими этикетками, — рассказал «Известиям» председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов . — Есть примеры, когда копируются некоторые виды качественных российских электроинструментов или стройматериалов.

По данным ФТС, контрафактные товары попадают в Россию в основном из Китая и с Украины.

В первую очередь это касается кондитерских изделий. В частности, в Северном Китае изготавливают контрафактные шоколадки «Аленка». Они расходятся не только на внутреннем рынке КНР, но и незаконно ввозятся в Россию.

— Ввезти в страну такой товар можно только с нарушением законодательства, — отметил Михаил Кудрявцев. — Контрабандисты не указывают в таможенной декларации товар какого бренда ввозится. Они знают, что если в декларации указать торговую марку, то сработает система управления рисками и от импортера потребуют предъявить разрешение правообладателя торговой марки на ввоз. Партии контрафакта стараются прятать в потоке законного товара, поэтому обнаружить их не так-то просто.

У представителей отечественного бизнеса поток контрафакта вызывает беспокойство, хотя в целом для экономики его масштабы пока не критичны.

— Ущерб для нашей национальной экономики от всего этого вряд ли велик, — рассказал «Известиям» Александр Борисов. — Однако для конкретных отечественных производителей урон очевиден. Хотя он, скорее всего, даже не столько материален, сколько способен повредить имиджу марки.

Slava против «Славы»

На контрафакт жалуются едва вставшие на ноги российские часовщики.

— Контрафактные часы и механизмы к нам привозят из Китая, Польши и с Украины, — рассказал «Известиям» коммерческий директор торгового дома «Слава» Кирилл Курхин. — Из Поднебесной ввозят подделки собственного изготовления. Из Польши и с Украины — реплики часов, собранные из китайских комплектующих. Качество изготовления — очень грубое. В корпуса зачастую вставляются китайские одноразовые механизмы. Такие часы не могут долго работать.

По словам Кирилла Курхина, бизнес по подделке часов процветает из-за неразборчивости покупателей.

— Дизайн подделок часто не имеет ничего общего с оригиналом, — отметил Кирилл Курхин. —Несмотря на то что название наших часов пишется кириллицей, изготовители контрафакта пишут его латинскими буквами — Slava. Но люди не видят разницы.

По словам Кирилла Курхина, контрафактные часы пользуются спросом из-за их дешевизны — средняя цена подделки не превышает 4 тыс. рублей, тогда как даже дешевые оригинальные изделия как минимум раза в три дороже.

Последнюю партию поддельных часов «Слава» таможенники арестовали в начале этого года — три женщины хотели ввезти в Россию из Китая 300 хронометров на сумму 2 млн рублей.

По словам Кирилла Курхина, это не единственный канал, по которому подделки попадают в страну. Реплики российских часов продаются в интернете. На запрос russian watch только сайт eBay выдает около 15 тыс. результатов, и почти все часы — подделки. Это серьезный сегмент рынка — примерно десятая часть российского экспорта. Для сравнения: в прошлом году из России было экспортировано 172 000 наручных часов на сумму $22 млн.

— Контрафакт доставляет нам массу проблем, — признался «Известиям» Кирилл Курхин.

Через границу — посылкой

Торговцы контрафактом провозят товар через границу не только поездами, автомобилями или самолетами. По данным президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, в почтовых посылках в Россию ежегодно доставляют контрафактных товаров как минимум на 30 млрд рублей. В этом потоке точное количество подделок отечественных брендов неизвестно.

Товары, которые пересылают в посылках, по словам эксперта, «практически не досматриваются», поскольку в настоящий момент « российские правоохранительные органы толком не занимаются проблемой мелкого контрафакта». Их, по мнению эксперта, «интересуют серьезные партии стоимостью в десятки или сотни миллионов рублей».

— Сейчас по закону на зарубежных интернет-площадках можно заказать товар на €1 тыс. в месяц, — рассказал Алексей Федоров . — Сумма только на первый взгляд небольшая. Но на эти деньги можно ввезти сотни контрафактных часов — это ассортимент небольшого ларька.

По словам Алексея Федорова, в мире подделывают практически все оригинальные товары ценой от $500. Особенно если их вес не измеряется десятками килограммов. То есть те товары, которые легко купить на специализированном сайте и доставить в нужную страну по почте. В основном это часы, ювелирные украшения, галстуки, перчатки, сумки и огромное количество обуви. Подделки с отечественными брендами на упаковке попадают в нашу страну этим же путем.

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