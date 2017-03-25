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США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
Правительство США приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций, инкриминировав им нарушение национального законодательства страны о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.
По данным агентства, в черный список попали следующие институты: АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение "Базальт"», АО «Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Бориса Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина.
Напомним, первые ограничительные меры в отношении России были введены США в марте 2014 года в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Летом 2014 года США и ЕС расширили список санкций: крупнейшие российские банки и компании были ограничены в доступе к зарубежному капиталу, санкции были предусмотрены для российской сырьевой сферы, авиастроения и оборонного комплекса. В ответ Россия ввела контрсанкции. В конце 2016 года бывший президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились об их пролонгации до середины 2017 года.
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