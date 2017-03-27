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Министра Германии возмутил счет в 374 миллиарда долларов за услуги НАТО

В ФРГ возмущены счетом в 374 миллиарда долларов за услуги НАТО
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Один из министров Германии назвал «возмутительным» счет, переданный Соединенными Штатами Германии за обеспечение безопасности со стороны НАТО. Его сумма составила более 374 миллиардов долларов, сообщила «Газета.ru».
Концепция предъявления таких требований [заключается в том], чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно, и не будет реагировать на такие провокации
— слова немецкого министра.
Документ передал канцлеру Германии Ангеле Меркель президент США Дональд Трамп в ходе частных переговоров в Вашингтоне.
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Бизнес Германия
НАТО
Дональд Трамп
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