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Министра Германии возмутил счет в 374 миллиарда долларов за услуги НАТО
Один из министров Германии назвал «возмутительным» счет, переданный Соединенными Штатами Германии за обеспечение безопасности со стороны НАТО. Его сумма составила более 374 миллиардов долларов, сообщила «Газета.ru».
Концепция предъявления таких требований [заключается в том], чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно, и не будет реагировать на такие провокации
— слова немецкого министра.
Документ передал канцлеру Германии Ангеле Меркель президент США Дональд Трамп в ходе частных переговоров в Вашингтоне.
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