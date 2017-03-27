Министра Германии возмутил счет в 374 миллиарда долларов за услуги НАТО

Один из министров Германии назвал «возмутительным» счет, переданный Соединенными Штатами Германии за обеспечение безопасности со стороны НАТО . Его сумма составила более 374 миллиардов долларов, сообщила «Газета.ru».

Концепция предъявления таких требований [заключается в том], чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно, и не будет реагировать на такие провокации

— слова немецкого министра.