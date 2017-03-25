Немецкий банк KfW по ошибке совершил перевод на €5 млрд

Немецкий государственный банк реконструкции (Kreditanstalt fr Wiederaufbau) по ошибке перевел €5 млрд на счета четырех банков. Инцидент произошел в феврале, причиной его стала техническая неисправность, сообщает Bloomberg

"KfW выявил некорректную работу системы на самой ранней стадии, остановили выполнение ошибочной команды и начали работу над выявлением причин, которые могли повлечь за собой подобную ошибку. Она была обнаружена и устранена, и все отправленные средства удалось вернуть назад. Мы сожалеем о подобном инциденте, он мог произойти по вине человеческого фактора", - заявили в банке.

В 2008 году KfW перевел около €300 млн банку Lehman Brothers, через несколько часов после того, как банк объявил о банкротстве. Тогда, как отмечает агентство, немецкие газеты назвали KfW "тупейшим банком страны".