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Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку
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В пятницу, 24 марта, Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. с 10% до до 9,75%, сообщается на сайте регулятора.
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Бизнес
Центральный банк России
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