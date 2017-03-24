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Центробанк снизил ключевую ставку
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Рамблер/новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Фото:
РИА Новости
В пятницу, 24 марта,
Центральный банк
снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. с 10% до до 9,75%, сообщается на сайте
регулятора.
Новость дополняется
Бизнес
Центральный банк России
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