Власти Москвы выбрали первые пятиэтажки под снос

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока заявил, что снос пятиэтажек в столице планируется начать с домов серий I-510 и I-515, пишет РБК.

Данную информацию подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы.

"Это пятиэтажки [I-510 и I-515], построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам. Они первыми обсуждаются под снос", — сказал Сорока.

Он отметил, что в таких домах нет лифтов и мусоропровода, в них невозможно вмонтировать домовые счетчики холодной и горячей воды, а также протекают крыши. Также в пятиэтажках серий I-510 и I-515 коммуникации замурованы в стены, смежные квартиры имеют общие стояки для санузлов.