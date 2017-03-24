От датчиков загазованности в жилых домах решили отказаться

Минэнерго и Чиновники отказались от идеи оснащать жилые дома датчиками загазованности, которые могли бы помочь предотвращать взрывы бытового газа. Такое решение стоило бы до 230 млрд рублей, посчитали в Минстрое Минэкономразвития . Теперь правительство ищет оптимальный, в том числе с точки зрения стоимости, вариант решения проблемы.

Правительство отказалось от идеи оснащать многоквартирные дома датчиками загазованности, следует из письма главы Минстроя Михаила Меня депутату Госдумы Валерию Рашкину , с которым ознакомились «Известия». В документе говорится, что вопрос прорабатывали совместно с Минэнерго и Минэкономразвития, а также приглашали на совещания представителей газораспределительных организаций.

— По предварительным оценкам экспертов, примерная стоимость оснащения сигнализаторами загазованности и отключающими устройствами газифицированных квартир составит от 137 млрд рублей до 230 млрд рублей в зависимости от конфигурации, что, по данным, представленным Минэнерго России, сопоставимо с размером совокупного объема инвестиций в газификацию субъектов Российской Федерации, — указано в письме Михаила Меня.

В нем же говорится, что вопрос о том, как обезопасить россиян от взрывов газа, не снят с повестки и остается «особенно актуальным с учетом участившихся за последние годы случаев подобных инцидентов».

Правительство Российской Федерации продолжит работу по выработке наиболее оптимальных, в том числе с точки зрения стоимости, вариантов для обеспечения безопасности граждан, проживающих в газифицированных многоквартирных домах, — заключил Михаил Мень.

В конце прошлого года депутат Валерий Рашкин, которому адресовано письмо главы Минстроя, предлагал правительству создать межведомственную комиссию по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности. В Минстрое уже сообщали, что совместно с другими ведомствами работают над вопросом «об оборудовании жилых помещений многоквартирных домов системами, включающими сигнализаторы загазованности, которые должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности». Кроме того, в ведомстве обсуждали предложение о «спасательных окнах», которые можно будет снять снаружи в случае срабатывания датчиков.

Ростехнадзор в конце прошлого года предлагал свой вариант решения проблемы взрывов бытового газа — отказ от его использования в квартирах.

— Электроплиты работают не от 220, а от 380 вольт, и во многих домах надо будет менять проводку. Датчики за копейку тоже не поставишь — они и работать будут на копейку. Дешевого способа решить проблему не существует, — уверен эксперт.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что в 2016 году «отмечается тенденция увеличения количества взрывов, связанных с некачественной подготовкой и неправильной эксплуатацией объектов газового хозяйства».

— Отмечаем возрастание потерь в жилых домах и на социально значимых объектах, — говорил Владимир Пучков на совещании у президента в конце прошлого года.

По данным Росстата за 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда. При этом закон уже запрещает использовать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.