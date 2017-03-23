В Киеве предложили не платить России за вагоны для метро

Власти Киева предложили наложить санкции на российскую компанию "Укррослизинг", чтобы не платить ей $ 28 млн долгов за вагоны, поставленные для киевского метро. Такое сообщение опубликовала в четверг пресс-служба совета.

Ранее глава Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и СНБО с просьбой помочь в ситуации с задолженностью перед "Укррослизингом".

Как ранее сообщалось, суд Киева в конце сентября 2016 года обязал по иску "Укррослизинга" и обязал метрополитен выплатить $28,4 млн из заявленных $127,4 млн долга за поставку 100 вагонов в 2009 году на условиях лизинга.