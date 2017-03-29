Поставляющая на Украину ядерное топливо компания Westinghouse начала процедуру банкротства

Согласно главе 11-й Кодекса США о банкротстве копания Westinghouse Electric Co начала процедуру оформления собственной финансовой несостоятельности. Совет директоров японской корпорации Toshiba во вторник одобрил решение своей дочерней компании Westinghouse Electric подать прошение в суд с целью получить разрешение на реорганизацию и – соответственно – защититься от кредиторов, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо».

Напомним, о решении объявить Westinghouse банкротом из-за достигших почти 7 млрд долларов убытков стало известно в конце прошлой недели.

Киев с этой американской компанией сотрудничает с 2000 года. Три года назад стороны договорились о поставках ядерного топлива компанией из США на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. Известно, что грядущее банкротство компании грозит проблемами украинской атомной энергетике.